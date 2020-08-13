Клинцевич призвал спецслужбы США к ответу за вброс о шпионском «Дроворубе»

Должным лицам США пора ответить за свои «пустые» слова и бездоказательные обвинения в адрес России. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности (АНБ) США обвинили Главное управление российского Генштаба в якобы создании шпионской программы «Дроворуб». При этом никаких реальных доказательств американцы традиционно не привели.

«Придуманный на ходу бред»

Как отметил Клинцевич, заявления американских спецведомств — это «откровенный бред», который Соединенные Штаты придумали на ходу.

«Они не предоставляют никаких доказательств. Вес придается только заявлениям «авторитетных» личностей. При этом все их заявления тиражируются ведущими американскими СМИ. И этот фейк, как рабочая версия, начинает жить в умах и сердцах людей. США пытаются убедить общественность, что русские — сволочи. Вездесущие русские со своими страшными организациями, которые следят и контролируют каждого американца», — пояснил сенатор.

Неужели западная публика, которая потребляет «эту чушь», такая наивная и доверчивая, задается вопросом политик. Он назвал это деградацией интеллектуальных качеств.

«Почему они не могут дать оценку тому, что им говорят? Если вы так говорите, то можно же было как-то оформить это доказательство, получается пустословие. Вспомните Скрипаля. Он просто ушел в небытие. Так никто ничего и не предоставил. Boeing, сбитый над Донбассом, ушел в небытие. Так никто ничего и не предоставил… Раздувают щеки о каком-то тотальном контроле, но никаких доказательств при этом не предоставляют. На этот бред хоть кто-нибудь попытался сформулировать доказательство?» — добавил Клинцевич.

«Надо с них спрашивать»

Комментируя «Дроворуб», политик вспомнил знаменитое размахивание пробиркой бывшего главы Госдепа Колина Пауэлла, которое послужило поводом для вторжения США в Ирак без рассмотрения вопроса в Совете Безопасности ООН.

«Уже пора с них спрашивать. Господа, если вы такие умные, давайте отвечать за свои слова. Правоохранительным органам России пора возбуждать уголовные дела в отношении этих должностных лиц. Других вариантов я не вижу. Фейковая лавина стала нормой в этой гибридной информационной войне против России», — заключил Франц Клинцевич.

По мнению ФБР и АНБ, вредоносная программа «Дроворуб» предназначена для операционной системы Linux. Ее якобы внедряет «подразделение 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России, которое в частном секторе называют Fancy Bear, Strontium или APT 28».

АНБ и ФБР также направили частным компаниям руководство по поиску и нейтрализации подобных программ. Заметим, что РФ многократно отвергала обвинения Соединенных Штатов в кибершпионаже.