Названы эффективные способы сэкономить на подготовке детей к школе

Москва, 13 августа. Россияне раскрыли эффективные способы сэкономить на подготовке детей к школе. Об этом сообщается в пресс-релизе российского интернет-магазина Lamoda, передает «Лента.ру».

В исследовании отмечается, что 90% родителей делают покупки для школы постепенно, чтобы снизить нагрузку на траты. Треть российских семей начинают подготовку к учебному процессу еще в июне, чтобы застать скидки. Остальные покупают школьные принадлежности в августе.

Итоги исследования показали, что для 64% родителей комфорт является ключевым фактором при выборе товаров. Для 39% респондентов одинаково важны стоимость одежды и ее качество. Отмечается, что бренд одежды и обуви для российских родителей практически не имеют значения.

Согласно данным Lamoda, базовый школьный комплект для девочек обойдется в 10 тыс. рублей, а для мальчиков — в 9 тыс. рублей. В такой набор входят школьная и спортивная форма, сменная и спортивная обувь, а также канцелярские принадлежности.

Ранее психолог Наталья Малышева в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала, как морально подготовить ребенка к школе. По ее словам, негативное отношение к процессу обучения формирует семья. Родители часто соглашаются с детьми и поддерживают, что «это каторга на 11 лет».

Недавно «Известия» сообщали, что большинство российских учителей хотели бы уменьшить количество отчетности или совсем снять с себя подобные обязанности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами онлайн-школы Skysmart.