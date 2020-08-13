Таллин, 13 августа. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что план США ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в реализации российского проекта «Северный поток — 2», отвечает интересам Таллина.

«Я думаю, что шаги, которые помогут заблокировать «Северный поток — 2», отвечают интересам Эстонии, и логика действий США мне понятна», — цитирует министра агентство ПРАЙМ.

Глава эстонского МИД добавил, что единого мнения о строительстве российского газопровода среди европейских стран нет.

Проект российского трубопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.

В январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было временно приостановлено из-за угрозы санкций США. В июле 2020 года Конгресс США одобрил законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». Ограничительные меры затронут компании, которые осуществляют строительство газопровода, а также фирмы, оказывающие им страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги.

В августе появились предположения, что из-за вмешательства США газопровод может быть не достроен. Опрошенные «Известиями» эксперты назвали три возможных сценария развития ситуации. Наиболее оптимистичный предполагает, что укладка газопровода может быть закончена за два месяца, а еще два займут технические работы. В итоге первые коммерческие поставки газа через СП-2 можно будет осуществить уже в конце текущего года. Более реалистичным представляется сценарий ввода газопровода в эксплуатацию в первой половине 2021 года, а согласно пессимистичному прогнозу — во второй половине 2021 года.