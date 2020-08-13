Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями в ходе протестов

Минск, 13 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал распоряжение разобраться во всех фактах задержаний во время массовых протестов, которые прошли в стране после состоявшихся в воскресенье выборов главы государства. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на председателя верхней палаты парламента страны Наталью Кочанову.

«Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», — приводит канал слова Кочановой.

Она заявила, что уже этим вечером были отпущены более тысячи задержанных. С них взяли обязательства не участвовать в несанкционированных мероприятиях. Несовершеннолетние были переданы родителям под расписки.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии.

После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые акции протеста. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих.