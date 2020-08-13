Бриллианты на зубах Киркорова в новом клипе стоили более 5 млн рублей

Москва, 13 августа. Стилист Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов раскрыл подробности роскошного гардероба, подобранного для него на съемки клипа «Ролекс». Одни только гриллзы, украшения на зубы, стоят порядка 5 млн рублей.

Новый клип «Ролекс» Киркоров выпустил совместно с блогером Давой Манукяном, бойфрендом Ольги Бузовой. За первый день ролик собрал уже более 2,2 млн просмотров.

Как сообщает KP.RU, образ Киркорову помог создать его стилист Арсен Айрапетов. По его словам, все вещи, используемые в клипе, исключительные и дорогие.

«На Филиппе в клипе культовые вещи. Например, серебряный пиджак Бальман. Их всего два в мире. Один у футболиста Неймара, второй у Филиппа», — сообщил Айрапетов.

Стилист сообщил, что облачить зубы Киркорова в бриллиантовые гриллзы, которые стоят более 5 млн рублей, была идеей команды Давы.

«Мы хотели изменить стиль Филиппа, чтобы вы увидели не Киркорова, а обновленного артиста. Мы хотели опять взорвать восприятие его публики и как видите, у нас это получилось», — резюмировал Айрапетов.

Ранее стилист Лина Дембикова в беседе с Федеральным агентством новостей заявила, что ее не удивляет нынешний имидж «короля поп-музыки», так как все это делается для привлечения внимания и зарабатывания денег.

«Давайте будем откровенны: все-таки Бедросыч — персонаж эпатажный, — отметила Дембикова. — Его функции нахождения на сцене — удивлять людей, развлекать их и давать почву для обсуждения. Чем мы, в принципе, сейчас с вами и занимаемся (смеется)».

Пробудить интерес к своей персоне и пропиарить свой новый продукт Киркорову удалось, предположила собеседница стилист.