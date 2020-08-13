Палестина обвинила ОАЭ в предательстве из-за соглашения с Израилем

Рамалла, 13 августа. Власти Палестины призвали арабские страны не идти по стопам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), объявивших о полной нормализации отношений с Израилем. Об этом заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

По словам представителя президента Палестины, достигнутое при содействии Вашингтона соглашение Эмиратов и Израиля о нормализации отношений, является «предательством палестинского дела и Иерусалима».

«Руководство Палестины призывает братьев не подчиняться американскому давлению и не идти по стопам ОАЭ», — приводит слова Абу Рудейна информационный портал Dunya Al Watan.

Ранее сообщалось, что в Кафр Куддуме были зафиксированы столкновения между палестинцами и израильскими силовиками. Протестующие палестинцы жгли покрышки, силовики в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.