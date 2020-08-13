Трампа проинформировали о российской вакцине

Вашингтон, 13 августа. Президент США Дональд Трамп был проинформирован о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» российского производства. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Президента проинформировали об этом. Его также информируют и о прогрессе в деле разработке наших собственных вакцин», — заявила она на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина от коронавируса будет поддерживать защитные свойства организма минимум два года после введения.

Также сообщалось, что российская вакцина от коронавируса пройдет третью фазу клинических испытаний на Филиппинах в октябре.