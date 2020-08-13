В России хотят увеличить прожиточный минимум

Москва, 13 августа. Минтруд РФ выступил с предложением установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года в размере 11 468 рублей на душу населения. Соответствующая инициатива содержится в проекте документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года в размере 10843 рублей, пишет «Парламентская газета».

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения – 12 392 рубля, пенсионеров – 9 422 рубля, ‎детей – 11 423 рубля», — гласит текст документа.

Согласно тексту пояснительной записки к документу, величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года по отношению к I кварталу увеличилась на душу населения на 5,8%. Для пенсионеров этот показатель составил 5,3%, для детей – на 6,5%.

В июне Госдуму был вынесен законопроект о пособиях в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) для домохозяек. Он предусматривает выплаты людям, которые занимаются «ведением домашнего хозяйства своей семьи». Под ведением домашнего хозяйства подразумевается уборка жилья, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями.