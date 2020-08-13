Слуцкого оштрафовали и дисквалифицировали за оскорбление судьи



Москва, 13 августа. Главный тренер футбольного «Рубина» Леонид Слуцкий дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи. Также специалисту нужно будет заплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Леонид Слуцкий был удален со скамейки в перерыве игры 1 тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом». После окончания первого тайма он обратился к главному арбитру встречи Сергею Иванову, по вопросу не назначенного пенальти в ворота гостевой команды. Перед началом второго тайма Слуцкий вновь вступил в конфликт с арбитром в подтрибунном помещении и был удален. После матча, в котором «Рубин» уступил железнодорожникам со счетом 0:2, Слуцкий критично оценил уровень судейства в российской лиге.

«В обоих случаях решение одно — дисквалифицировать его пожизненно, потому что люди столь низкой квалификации, либо предвзятые, судить футбольные матчи не имеют права», — высказался Слуцкий в беседе с журналистами «Спорт-экспресс».

Специалист привел в доказательство своей правоты слова голландского арбитра Бьорна Кайперса, с которым переговорил по телефону после окончания матча. Резкие замечания тренера также рассмотрели в Контрольно-дисциплинарном комитете РФС.

«КДК РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча постановил дисквалифицировать главного тренера ФК «Рубин» (г. Казань) Леонида Слуцкого на два матча чемпионата России (один из которых условно, с испытательным сроком до завершения чемпионата) и оштрафовать его на 200 000 рублей», — сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.

Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин» в декабре 2019 года. По сообщениям инсайдеров контракт между специалистом и организацией рассчитан на 5 лет.