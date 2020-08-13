Жительница Подмосковья довела себя до смерти диетами

Москва, 13 августа. Проживающая в Подмосковье гражданка Армении скончалась из-за осложнений на фоне чрезмерной худобы. Женщина увлекалась диетами, сообщает MK.RU.

Родственники погибшей говорят, что она никогда не имела проблем с лишним весом, однако сама женщина считала иначе и постоянно ограничивала себя в еде. При этом 35-летняя жительница Долгопрудного начала увлекаться диетами еще в студенческие годы. При росте 170 см она весила 45 кг и постоянно жаловалась на плохое самочувствие.

Женщине ранее ставили диагноз анорексия, она дважды лечилась в неврологическом отделении, однако так и не смогла преодолеть недуг. 12 августа она приняла душ и легла отдохнуть, спустя полчаса у нее пропал пульс. Прибывшие медики не смогли реанимировать женщину. Согласно предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца.

Погибшая проживала вместе с матерью и братом, который несколько лет назад открыл в Долгопрудном цех по изготовлению сладкой выпечки.

Ранее сообщалось, что в Москве была госпитализирована несовершеннолетняя девушка после попытки суицида. Отмечается, что она имела комплексы якобы из-за лишнего веса, до этого медики поставили ей диагноз «нервная анорексия». По факту инцидента проводятся проверки.