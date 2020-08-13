Политтехнолог объяснил, кто стоит за протестами в Белоруссии

Успех протестного движения в Белоруссии неслучаен — за его организацией стоят серьезные профессионалы, заработавшие свой опыт в разных уголках планеты. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН прокомментировал сообщение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что она видит «беспрецедентное давление» со стороны зарубежных партнеров на законно избранные власти республики Беларусь. По ее словам, это делается для дестабилизации политического равновесия в стране. Вместе с тем она подчеркнула исключительно союзническое и родственное отношение россиян к белорусам, а потому назвала попытки найти в организации протестов в РБ «русский след» бесперспективными и безосновательными.

«Глядя на происходящее в Белоруссии, можно сказать только одно: наш братский народ явно не «брошен на произвол судьбы» своими западными соседями, — заметил Солонников. — Самые разные государства сейчас стремятся оказывать на Беларусь свое влияние с тем, чтобы скорректировать ее дальнейшее поведение в свою пользу».

Политолог убежден, что в ход пойдет все: и политика «кнута и пряника», и всяческие предложения о дальнейшем «мирном устройстве общества», и, разумеется, политика ограничений и санкций, которые будут вводиться как в отношении самой Белоруссии как государства, так и к отдельным чиновникам.

«С другой стороны, мы видим активную поддержку со стороны профессиональных организаторов массовых мероприятий, которые занимаются проведением уличных акций, — отметил эксперт. — Нет сомнений в том, что в белорусском народе есть большая группа людей, которая недовольна результатами выборов 9 августа и которая готова высказать по этому поводу свое мнение. Однако и то, что выражение этого мнения на массовых акциях организуется и модерируется извне, также не оставляет вопросов».

Собеседник ФАН подчеркнул, что протесты в Белоруссии инспирированы и проводятся по заранее выверенных лекалам, которые неоднократно уже использовались в разных частях света.

«Профессионалы отрабатывают свой хлеб хорошо, — считает Солонников. — И это, хочу заметить, не белорусские профессионалы! Среди них присутствуют хорошо обученные специалисты, работающие по показавшим свою эффективность методичкам и «трафаретам». Так что организация протестов проходит грамотно и качественно — ведь, как я уже говорил, здесь работают настоящие мастера своего дела».

Политолог прокомментировал также попытки ряда государств и даже самого Лукашенко найти в разгоревшихся протестах «русский след».