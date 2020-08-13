Глава МВД Белоруссии извинился за травмы «попавших под раздачу»

Минск, 13 августа. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев выступил с заявлением, в котором извинился за травмы случайных людей на протестах. По его словам, они «попали под раздачу». Свои извинения он принес в эфире программы «Марков. Ничего личного».

Ранее МВД Белоруссии сообщало об одном погибшем в ходе массовых акций протеста. Как стало известно, мужчина пытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии. После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые акции протеста.