В России резко подешевел самый дорогой iPhone

Москва, 13 августа. В России снизилась iPhone 11 Pro. Разница в цене со стартом продаж составила почти 20 тысяч рублей.

Главный флагман среди смартфонов на российском рынке iPhone 11 Pro со встроенным объемом памяти в 64 Гб на старте продаж оценивался в 90 тысяч рублей. Цена на смартфон оставалась постоянной на протяжении года. Топовая версия гаджета с накопителем емкостью 512 Гб оценивалась в 122 тысячи рублей.

Сейчас купить пока еще самый мощный iPhone у официальных дилеров можно за 80 тысяч. Самое выгодное предложение у сторонних продавцов цена начинается с рекордных 72 тысяч рублей, за версию с 64 Гб памяти. Скидка составила 20%.

iPhone 11 Pro имеет 5,8-дюймовый OLED-экран, фирменный процессор Apple A13, 4 Гб оперативной памяти, и камеру с тремя объективами разрешением 12 мегапикселей. Емкость аккумулятора 3046 мАч.

Ранее цена снизилась на другие смартфоны Apple. Стоимость новинки этого года iPhone SE 2020 начинается от 33 тысяч рублей, iPhone 11 с минимальным объемом памяти стоит от 50 тысяч рублей.

Ранее стали известны характеристики и цены новых устройств iPhone. Двенадцатые смартфоны от калифорнийского цифрового гиганта получат новый фирменный чипсет A14 Bionic и новые сенсоры камер. Главным нововведением будет поддержка аппаратами сетей 5G. Линейка iPhone 12 будет представлена в четырех вариантах. Самое дешевое устройство обойдется пользователю в 649 долларов. Самый мощный аппарат в модельном ряду iPhone 12 Pro Max будет стоить не менее 1099 долларов. Традиционная презентация устройств Apple пройдет в сентябре.