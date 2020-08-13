Во Франции объяснили, почему российской вакцине можно доверять

Париж, 13 августа. Президенту России Владимиру Путину чуждо безрассудство, поэтому если он объявил о создании вакцины против коронавируса, то ему можно доверять. Об этом заявил доктор и преподаватель Страсбургского университета Стефан Гайе в интервью французскому изданию Atlantico.

Ученый отмечает, что несмотря на утрату статуса сверхдержавы, Россия все равно обладает мощной интеллектуальной элитой и выдающимся ноу-хау в таких областях, как, например, оружие, космос и биотехнологии.

Напомним, российская вакцина от коронавируса официально находится в третьей фазе исследования, что подразумевает успешное прохождение испытаний на животных, переносимости человеком и фармакологической эффективности. На данный момент проверяется ее терапевтическая эффективность среди большого числа пациентов. С учетом этих факторов, российская вакцина скорее всего надежна, считает Стефан Гайе.

«Чтобы придать убедительности своим словам, Владимир Путин даже сказал, что инъекция была сделана его дочери. Это очень ловкий ход, который вновь подтверждает политические навыки главы государства», — говорит французский ученый.

При этом он отметил, что надежность вакцины смогут подтвердить лишь итоги третьей фазы исследования.

«Думаю, Россия укрепила позиции в мировой гонке вакцин от COVID-19», — резюмировал Гайе.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что первые партии российской вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, будут выпущены в ближайшие две недели. Как сообщает RT, производство препарата в первую очередь будет ориентировано на удовлетворение внутренних потребностей. Вакцинация будет носить добровольный характер.