Российские туристы раскрыли основные схемы обмана на курортах Турции

Москва, 13 августа. Прожившие несколько месяцев в Турции россияне представили рейтинг наиболее распространенных в стране схем обмана туристов.

В блоге «Trip-Advice | Шопинг и туризм» на первое место вышел навязчивый сервис. Туристы вспомнили случай, как однажды в Стамбуле на улице мужчина обронил перед ними щетку для обуви. Молодые люди догнали турка и вернули ему потерянную вещь. В благодарность тут кинулся чистить им обувь.

«Нам стало жутко неудобно — мы же от чистого сердца помогли! Так сильно смутились, что почти побежали от него в другую сторону. А он все пытался нам что-то сказать на очень плохом английском… Позже прочитали, что такие чистильщики специально проворачивают этот трюк, а потом берут деньги за оказанную услугу по чистке обуви. Они вас не отпустят, пока не заплатите», — вспоминают россияне.

На втором месте оказались турки, которые «пользуются трудностями перевода». Чаще всего подобные схемы отрабатываются в ресторанах, когда, к примеру, вместо большого разнообразного завтрака приносят небольшую закуску по завышенной цене. Или готовят блюда в двойном объеме и соответственно за двойную цену.

На третьем месте стоят уловки с валютой.

«Вы пришли в кафе, листаете меню и не перестаете удивляться, насколько все дешево. Радуетесь как ребенок и берете даже больше, чем хотели изначально. По таким-то ценам! А когда вам приносят счет, выясняется, что цены были указаны не в лирах, а в евро», — предупреждают российские туристы.

Еще один вариант отъема денег у иностранцев — дополняют счета «по ошибке» лишними блюдами или услугами. Среди уловок туристы также называют хитрости турецких продавцов при торге, классический трюк с обсчетом или подкидыванием лишнего.

Желающих отправиться на курорты также предупреждают, что цену за все товары и услуги нужно уточнять заранее, иначе в итоге она может оказаться гораздо выше.

«Зато турки всегда угощают лукумом и нугой в магазинах сладостей, поят чаем на рынках. Конечно, они рассчитывают, что вы у них что-то купите. Но не скупятся. А еще подкидывают пару бесплатных фруктов, когда вы много всего берете. Могут подарить магнит или браслетик, если вы купили 3 футболки вместо одной. Никогда не подсовывают гнилые овощи и фрукты. И искренне любят туристов. Хитрят, да. Но все равно любят», — подытожили российские туристы.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиарейсы в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — в направлении популярных турецких курортов, таких как Бодрум, Анталья и Даламан.