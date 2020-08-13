«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгрессменов США

Вашингтон, 13 августа. Издание Defense News, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Конгресс США «взбесился» из-за проведенных Турцией в ноябре 2019 года совместных испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», приобретенной в РФ и американского истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.

Согласно информации издательства, ряд законодателей в США расценил подобные испытания как публичное «нацеливание» комплексов на американский истребитель, заявив, что интерпретируют это как неявную угрозу другим странам-пользователям F-16, в первую очередь — самим США.

«Это не только было намеренной провокацией, но и произошло на следующий день после того, как [президент Турции Реджеп] Эрдоган побывал в Овальном кабинете», — пишет Defense News.

Также издание напомнило, что после приобретения Турцией комплексов С-400 у России, были приостановлены работы по модернизации турецких F-16, которые должна была провести американская компания Lockheed Martin. Помимо этого, под угрозой срыва оказалась сделка между Анкарой и Исламабадом на сумму около 1,5 миллиарда долларов по поставке в Пакистан 30 ударных вертолетов Т129 турецкого производства. Эти машины оснащаются двигателями CTS800, которые производятся по американской лицензии.

Напомним, что Москва начала поставки С-400 в Турцию летом 2019 года. Покупка этих зенитных ракетных комплексов спровоцировала кризис в турецко-американских отношениях. Вашингтон неоднократно требовал от Анкары отказаться от российских систем и купить американские комплексы Patriot.