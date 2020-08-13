СМИ сообщили об увольнении главы президентского пула Лукашенко

Минск, 13 августа. Ведущий белорусского телеканала ОНТ и глава президентского пула Лукашенко Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении. Об этом сообщает белорусский портал Tut.by.

Согласно данным портала, руководитель ОНТ не хотел отпускать Семченко и не стал подписывать заявление.

«Те, кто был в приемной, слышали за дверью, как они буквально кричали друг на друга», — сообщает источник.

Источник также отметил, что после разговора с начальством Семченко объявил коллегам об уходе и призвал их не увольняться из солидарности, а принимать решения самостоятельно.

Ранее сообщалось об увольнении ряда других известных журналистов с государственных каналов Белоруссии. Среди них Максим Островский, Сергей Комаровский, Сергей Беркутов, Евгений Перлин, Ольга Бельмач, Владимир Бурко и Сергей Козлович.

Напомним, в Белоруссии начались акции протеста после объявления предварительных итогов президентских выборов. Для разгона митингующих привлекались МВД и ОМОН, а также применялись спецсредства — водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Известно об одном погибшем демонстранте.