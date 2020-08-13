Легковушку расстреляли в Ингушетии, есть жертвы

Сурхахи, 13 августа. Неизвестные открыли огонь по легковому автомобилю в Ингушетии. Нападение произошло в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии. Об этом источник сообщил телеканалу «360»

По предварительным данным, один человек погиб. Это, предположительно, Мухарбек Аушев, двоюродный брат мэра Магаса Усмана Аушева. Также, по данным источника, мать убитого доставили в реанимацию. Стрелки скрылись с места происшествия. Также сейчас выясняются причины, по которым был открыт огонь. На месте происшествия работает следственная группа.