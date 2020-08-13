Юрий Антонов прокомментировал отказ Спивакова от ордена из рук Лукашенко

Москва, 13 августа. Знаменитый российский композитор, музыкант и певец Юрий Антонов высказался о желании дирижера Владимира Спивакова отказаться от Ордена Франциска Скорины, который был вручен ему президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Антонов в интервью информационному изданию «ПолитЭксперт» раскритиковал подобные планы своего коллеги по творчеству, а также рассказал, почему сам не планирует отказываться от данной награды.

Ранее СМИ сообщили, что советский и российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков решил вернуть Орден Франциска Скорины, который он получил от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Подобное решение было принято артистом на фоне акций протеста, который вспыхнули в белорусских городах после президентских выборов. Он опубликовал открытое письмо, где заявил, что отказывается от данной награды, поскольку не согласен с политикой, которую проводят минские власти в отношении протестующих.

Антонов, который также был награжден Орденом Франциска Скорины, удивился подобному решению Спивакова. Он заметил, что не понимает, почему дирижер принял решение отказаться от высокой награды, которая никак не связана с политикой.

Певец Юрий Антонов в беседе с «ПолитЭкспертом» заметил, что сам тоже находится вне политических событий и не следит за происходящим в Белоруссии. Артист обратил внимание, что на данный момент самое главное политическое событие в его жизни — проблемы с коленным суставом в ноге.

«Сейчас лежу на реабилитации, поэтому я не в курсе всего, что происходит, и мне сейчас ни до чего нет дела. Спиваков — известный музыкант, потрясающий руководитель оркестра, я отношусь к нему с большим уважением, но не знаю, чем он руководствовался, почему решил отдать награду», — резюмировал Антонов.

Ранее музыкант Юрий Лоза предположил, почему артисты и России отказались выступать на концерте в Белоруссии перед выборами президента этой страны. Артист уверен, что подобный отказ связан, прежде всего, с проблемами финансирования данного мероприятия.