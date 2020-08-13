Дети Ефремова отреагировали на новости о состоянии отца

Москва, 13 августа. Дети актера Михаила Ефремова, Никита и Анна Мария, никак не прокомментировали случившийся у их отца удар.

11 августа в Москве должно было состояться очередное судебное заседание по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло по вине актера Михаила Ефремова. Сам артист должен был выступить перед судом и дать показания, но этого не произошло. По дороге на процесс Ефремову стало плохо, и прибывшая скорая помощь госпитализировал подсудимого с диагнозом инсульт.

Как сообщает Life.ru, дети Ефремова отреагировали на резкое ухудшение здоровья актера неоднозначно. Новость о проблемах со здоровьем у отца застала сына Никиту в Сочи — молодой человек отдыхал со своей спутницей Марией Иваковой. Ефремов-младший никак не прокомментировал новости, поступающие из Москвы. Также он не отменил свой отпуск и в данный момент продолжает отдыхать в одном из отелей города Сочи.

Не спешила прокомментировать информацию об инсульте отца и дочь Ефремова Анна Мария. 19-летняя девушка заявила, что знает о проблемах со здоровьем у актера и в курсе произошедшей 11 августа ситуации. Анна Мария категорично заявила в своем Telegram-канале, что никак не будет высказываться о состоянии своего отца.

Напомним, что в начале июня в Москве Ефремов, находясь за рулем своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lada. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм в медицинском учреждении. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело.

Ранее российский певец Юрий Лоза заявил, что не верит в реальность инсульта у Ефремова. Он заметил, что артист мог подстроить проблемы со здоровьем, чтобы избежать уголовной ответственности. Такое же мнение выразила и заслуженная артистка РФ, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, заметив, что «дальше играть уже стыдно, пора понести наказание».