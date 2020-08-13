«Абрамсу» серьезно усилили броню из-за возможного противостояния «Армате»

Вашингтон, 13 августа. Американские военные специалисты приняли решение провести серьезную модернизацию основного танка вооруженных сил США M1 Abrams («Абрамс»), чтобы он мог противостоять российским танкам.

По данным информационного агентства «Вестник Мордовии», эксперты пришли к выводу, что боевую машину необходимо обновить, установив на нее дополнительные бронированные щиты. В военном ведомстве США уверены, что подобные конструкторские изменения необходимы для того, чтобы танк смог противостоять российским Т-90 и Т-14 «Армата».

В Пентагоне давно опасаются боевых возможностей основных танков, которые стоят на вооружении российской армии. Сейчас же военные части ВС РФ готовятся укрепить свой боевой потенциал за счет перспективных боевых машин Т-14 «Армата». Новейшая отечественная разработка обладает серьезными огневыми характеристиками, позволяющими без труда уничтожать такие тяжелые танки как M1 Abrams.

По задумке американских специалистов, новые толстые бронеплиты, которые будут устанавливать на модели M1A2SEPV2, позволят защитить экипаж от попадания бронебойных снарядов. Насколько подобная система будет эффективна против «Арматы» эксперты не отмечают, поскольку вся информация о модернизации находится под грифом секретности. Однако серьезное усиление брони может негативно сказаться на ходовых и боевых характеристиках «Абрамсов».

«Бортовые проекции прикрыты установленной динамической защитой. Все эти нововведения, разумеется, сказываются на весе, который, по некоторым данным, уже достиг 66 тонн», — резюмировали журналисты ИА «Вестник Мордовии».

Ранее специалисты китайского информационного издания Sohu рассказали о преимуществах российского танка Т-80 перед американским M1 Abrams. Силовой агрегат отечественных боевых машин значительно превосходит двигатель, предложенный специалистами США.