Разрушительный паводок в Судане даст новый импульс договору по дамбе GERD

Хартум, 13 августа. Министерство внутренних дел Судана сообщает об увеличении числа погибших в результате наводнений в стране до 32 человек. Кандидат исторических наук, африканист Александр Зданевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, сможет ли стихийное бедствие повлиять на отношение властей Судана к эфиопской плотине «Возрождение», способной уменьшить количество наводнений в стране.

Сезон дождей, длящийся в Судане с июня по октябрь, привел к сильным наводнениям в стране. По данным МВД, в результате стихийного бедствия погибли уже 32 человека, не менее 16 получили ранения. Повреждены 11 918 домов, из которых 5 749 уничтожены полностью. Сильнее всего пострадали штаты Эль-Гезира, Сеннар, Гедареф, Хартум, Белый Нил и Красное море.

Следует отметить, что по территории части регионов Судана, оказавшихся в зоне затопления, протекает река Голубой Нил, на которой Эфиопия достраивает плотину «Возрождение» (GERD). Будущая ГЭС стала предметом ожесточенных споров между Эфиопией, Египтом и Суданом, которые не могут согласовать правила заполнения водохранилища строящегося сооружения.

При этом эфиопская плотина может стать защитой Судана от разрушительных разливов Голубого Нила и за счет этого увеличить площадь сельскохозяйственных угодий в стране. Об этом еще в середине июня заявлял представитель Суданской электросетевой компании. Также Эфиопия планирует увеличить экспорт электроэнергии в Судан после вывода ГЭС «Возрождение» на проектную мощность. О том, что Судан не пострадает от одностороннего заполнения Эфиопией своего водохранилища, говорил и министр ирригации страны Ясир Аббас.

Однако официальная позиция переходного правительства Абдаллы Хамдока на переговорах по плотине GERD не претерпела изменений. 10 августа суданская сторона сообщила, что бойкотирует переговоры по эфиопской дамбе. Хартум настаивает на подписании трехстороннего соглашения с упором на правила заполнения водохранилища в Эфиопии.

Корреспондент ФАН связался с африканистом Александром Зданевичем, чтобы выяснить, могут ли катастрофические последствия наводнения в Судане стать стимулом для изменения позиции Хартума по ГЭС «Возрождение».

Эксперт пояснил, что кардинального изменения ситуации в связи со стихийным бедствием ожидать не стоит, поскольку наводнения в этом регионе не редкость. Но некоторое влияние на ход переговоров проблема Судана определенно окажет.

«Это может вызвать более интенсивные переговоры, они могут ускориться и конкретизироваться. Добавит визуальных примеров того, что может случиться, если не достичь соглашения по этому вопросу. Возможно, это каким-то образом, будем надеяться, сыграет в пользу тех и других. Но только если все готовы к переговорам, чего я, к сожалению, не вижу», — пояснил Зданевич.

Эксперт объяснил, что Судан находится в сложной ситуации. В какой-то мере он занимает ключевую позицию в споре трех стран, но испытывает давление со стороны прежде всего Египта, по контролю водного баланса.

«В этой шахматной партии каждый пытается выиграть позицию во времени и пространстве. Это на месяцы и годы долгих многотрудных переговоров», — подчеркнул Зданевич.

Следует отметить, что Египет пытался склонить чашу весов в свою сторону, обращаясь к внешним игрокам для решения спора вокруг эфиопской плотины. Так на стороне Каира выступили США. По просьбе Египта Минфин Соединенных Штатов еще в феврале составил проект договора, который был отвергнут Эфиопией из-за ущемления ее национальных интересов.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил Эфиопии санкциями, несмотря на то, что к этому моменту спорящие стороны уже достигли некоторого прогресса по проблеме GERD в рамках мини-саммита Африканского Союза.

Эта неприкрытая попытка вмешаться в дела африканских стран в корне отличается от российской политики нейтралитета, о которой заявлял посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

Александр Зданевич поддержал позицию российского посольства в Эфиопии, указав на неприемлемость вмешательства в проблему плотины «Возрождение» на стороне какой-либо из замешанных в споре стран.

«Учитывая достаточно весомую позицию Российской Федерации на международной арене, мы имеем право выражать озабоченность, если что-то пошло не так. Но нейтралитет у нас — ключевой фактор внешней политики, и это совершенно справедливо. Иначе получится какая-то новая стадия колониализма, что нам совсем не нужно. Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми игроками конкретно в этой группе. И суданская площадка не раз использовалась в качестве промежуточной для переговоров, например, по ЦАР. И с Эфиопией у нас долгие взаимоотношения, тем более, что, как ни крути, братья по вере. Это все звенья одной цепи, и позиция посольства тут понятна, прозрачна и не вызывает никаких вопросов», — резюмировал Зданевич.

Таким образом, ожидать скорого прорыва в переговорах по эфиопской дамбе GERD не стоит. Тем не менее Эфиопия все-таки оказывается в более выигрышном положении. Пользуясь высоким уровнем осадков, она сумела завершить первый этап заполнения водохранилища строящейся ГЭС, не нанеся при этом вреда расположенным ниже по течению странам, о чем рассказал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.