Двухлетний сын Овечкина «зажег» с внучкой Веры Глаголевой

Москва, 13 августа. Двухлетний сын хоккеиста Александра Овечкина и Анастасии Шубской покорил пользователей TikTok и Instagram своими танцами. На видео маленького Сережу сняла его мама.

На кадрах короткого ролика можно видеть, как малыш «отжигает» с племянницей Шубской — 13-летней Полиной. Дети танцуют под ремикс трека Hatchback «Cochise» .Сережу поставили ближе к объективу камеры. Он старается попадать в такт музыке

«Сергей Александрович на релаксе врывается в TikTok»,— написала Шубская в описании к посту.

Ее подписчики засыпали малыша комплиментами.

«Клевый мальчишка!», «Молодцы!», «Пупса на сцену!», «Весь в папку», «Мужичок!», «Крутой парнишка!», «Он взял эти движения у папы!», «Танцует как настоящий спортсмен!», — написали они.

Ранее Шубская рассказала фолловерам, что Сергею нравится забрасывать шайбы в игрушечные ворота. И у него это очень хорошо получается. Тогда подписчики выразили уверенность, что малыш обязательно пойдет по стопам своего отца.

Отметим, что у пары есть еще один младший сын Илья. Но он появился на свет совсем недавно, поэтому пока не демонстрирует свои таланты на публику.