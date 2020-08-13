Рудова рассказала правду о своей «беременности»

Москва, 13 августа. Звезда сериала «Бихэппи» Наталья Рудова опровергла слухи о беременности. Она пояснила, что просто объелась суши.

Известная актриса опубликовала в Instagram фотографию с бизнесменом Александром Орловым. Рудова заметила, что это «не ее жених, не отец ее детей».

Она добавила, что обсуждала с Орловым сотрудничество и объелась суши в его ресторане. И через пару дней СМИ уже распространили новость о беременности звезды.

После этого артистка решила поддержать слух, опубликовав фото округлившимся животом.

«Не смогла удержаться и не потроллить эту ситуацию, так как обладаю чудесной способностью надувать животик», — пояснила Рудова.

Поклонники активно отреагировали на ее пост.

«Ну нет, я так обрадовалась что вы беременна», — заметила подписчица. «Беременность» сушами — это значительно проще, чем беременность ребенком», — пошутил другой фанат. «Красиво всех утерла, расходимся», — добавил третий поклонник. «Наташа, ты королева маркетинга», — сделал ей комплимент фанат.

Ранее Рудова показала поклонникам снимок в джинсах и с обнаженной грудью.