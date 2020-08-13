Рудова рассказала правду о своей «беременности»

Москва, 13 августа. Звезда сериала «Бихэппи» Наталья Рудова опровергла слухи о беременности. Она пояснила, что просто объелась суши.
Известная актриса опубликовала в Instagram фотографию с бизнесменом Александром Орловым. Рудова заметила, что это «не ее жених, не отец ее детей».
Она добавила, что обсуждала с Орловым сотрудничество и объелась суши в его ресторане. И через пару дней СМИ уже распространили новость о беременности звезды.
После этого артистка решила поддержать слух, опубликовав фото округлившимся животом.
«Не смогла удержаться и не потроллить эту ситуацию, так как обладаю чудесной способностью надувать животик», — пояснила Рудова.
Поклонники активно отреагировали на ее пост.
«Ну нет, я так обрадовалась что вы беременна», — заметила подписчица.
«Беременность» сушами — это значительно проще, чем беременность ребенком», — пошутил другой фанат.
«Красиво всех утерла, расходимся», — добавил третий поклонник.
«Наташа, ты королева маркетинга», — сделал ей комплимент фанат.
Ранее Рудова показала поклонникам снимок в джинсах и с обнаженной грудью.