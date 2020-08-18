Яблочный Спас 2020: история, традиции и запреты, рецепт пирога с яблоками

Яблочный Спас — это праздник Преображение Господне, который Русская православная церковь отмечает 19 августа. Западные церкви отметили праздник Преображение 6 августа. Сюжет Преображения известен из Евангелия: молящийся вместе с учениками на горе Фавор Иисус Христос неожиданно предстал перед апостолами в обновленном виде, в белых сияющих одеждах, беседующим с ветхозаветными пророками. Затем к апостолам и Иисусу обратился сам Господь. Он объявил, что Иисус действительно сын божий и Спаситель.

Спускаясь с горы, Иисус повелел апостолам хранить происшедшее втайне до Пасхи — светлого праздника Воскресения.

Яблочный Спас в народной традиции

Яблочный Спас — второй из трех Спасов — праздников, посвященных Иисусу Христу и связанных со сбором урожая.

Главные обряды на Яблочный Спас, естественно, касались яблок — главного российского фрукта. Традиция не пробовать до Второго Спаса яблоки нового урожая пришла из греческих монастырей и первоначально касалась только винограда. На Руси запрет постепенно перешел на яблоки. Обычай не вкушать свежие яблоки до освящения в Преображение оброс суевериями. Особенно строго наказывали женщин, которые осмелились съесть неосвященный плод. Считалось, что такое ослушание — к детским болезням и смертям, да и вообще к неурожаю и различным неприятностям.

В утешение «грешницам» существовало поверье, что на Спасы Богородица молит сына проявить снисхождение к согрешившим женщинам, и Спаситель по просьбе матери прощает все «бабьи грехи», совершенные за год.

Второй Спас также был связан с водой: 19 августа совершается церковный обряд водосвятия. На Руси была традиция именно в этот день копать, подновлять и освящать колодцы. Другое название праздника — Мокрый Спас, или Спас-на-водах. Кстати, именно на Второй Спас, когда вода, по поверью, становится целебной, можно было в последний раз искупаться в открытом водоеме, хотя после Ильина дня (2 августа) делать это было не принято. На Мокрый Спас запрет снимался, но после этого уже не купались до следующего лета. Обычай окунаться на Крещение (19 января) гораздо более поздний, и он был больше распространен в городах, чем в селах.

Яблочный Спас и Успенский пост

Яблочный Спас приходится на Успенский пост, в праздник его строгости смягчаются. Верующим разрешается рыба, а также вино. На Руси в этот день ели освященные яблоки во всех видах, начинали варить варенья, компоты, заготавливать фрукты на зиму. Хозяйки делали выпечку с яблоками и медом, который освящали раньше — на Медовый Спас (14 августа). Выпечка по традиции делалась постной, без молока и яиц.

Народная традиция дарить друг другу на Яблочный Спас освященные яблоки и яблочные пироги — символы праздника — сохраняется и поныне. Сегодня выпечка, естественно, делается не постная, как это было принято в старину, а с использованием, как минимум, яиц. Федеральное агентство новостей уже поделилось с читателями простым рецептом яблочной шарлотки, сегодня настало время для традиционного пирога с яблоками.

Рецепт пирога с яблоками

Предлагаем простой рецепт яблочного пирога на кефире и маргарине. Для начинки используются зрелые яблоки.

Ингредиенты:

— яблоки — 400 г; — маргарин — 90 г; — кефир — 60 мл; — яйцо — 1 шт.; — мука пшеничная — 350 г; — сахар — 4 ст. ложки; — соль — 0,5 ч. ложки; — сахарная пудра — 1 ст. ложка.

Приготовление