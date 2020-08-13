Названа новая возможная причина госпитализации Ефремова из суда

Москва, 13 августа. Причиной госпитализации актера Михаила Ефремова из здания суда во вторник стал стеноз сосудов, развившийся, предположительно, на фоне злоупотребления алкоголем. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У Ефремова произошло сужение сосудов головного мозга, возможно, на фоне алкоголизма», — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что угрозы жизни артиста нет, его состояние оценивается как стабильное, средне тяжелое.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев, в свою очередь, настаивает, что у актера диагностировали инсульт. Кроме того, по его словам, артист не имеет проблем с алкоголем, а выпивал ли он во время домашнего ареста, ему не известно.

Два дня назад Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда Москвы в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья с подозрением на инсульт. В связи с этим заседание по его делу перенесли на 18 августа.

В четверг телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил, что инсульт подтвердился, и артист продолжает находиться под наблюдением врачей в той же больнице, но уже в обычной палате. Позднее телеканал «Москва 24» опубликовал видеозапись, на которой Ефремова перевозят по медучреждению в инвалидной коляске.

Когда состояние актера улучшится, судебные заседания возобновятся. Суд должен избрать артисту, устроившему пьяное ДТП со смертельным исходом, меру пресечения. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Накануне Иван Охлобыстин, близкий друг и коллега актера, заявил, что тот обязан понести заслуженное наказание. По мнению артиста, на Ефремова нужно надеть браслет на 10 лет, чтобы отслеживать все его передвижения.