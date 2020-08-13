Маркони хочет выступать в шоу «Ледниковый период» в паре с Авербухом

Москва, 13 августа. Телеведущий Владимир Маркони рассказал, что его главным условием участия в шоу «Ледниковый период» было катание вместе с фигуристом Ильей Авербухом, став таким образом первой мужской парой, как в фильме «Звездуны на льду».

Спустя четыре года на телеэкраны возвращается шоу «Ледниковый период». Участие в проекте принимают Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Ольга Кузмина и многие другие. Маркони и интервью iReactor поделился своими ожиданиями от проекта.

«Когда я был маленький, я заблудился в лесу и в чаще леса встретил ведьму. И она сказала: «Володя, тебе нужно принять участие в шоу «Ледниковый период»». Я говорю: «И все?». Она говорит: «По большому счету, да». Ну и с того момента я жил этой идеей. А когда мне позвонили с Первого канала, скажу честно, я не удивился. Потому что голос был точно такой же, что и в чаще леса много-много лет назад», — рассказал телеведущий.

Маркони добавил, что для него большая честь «кататься с олимпийскими чемпионами, которые умеют все».

Телеведущий шутит, что у него был ряд условий для Первого канала, однако не все из них были выполнены.

«Моим главным условием было, чтобы мы с Ильей Авербухом катались вместе. Что будет первая мужская пара, как в фильме «Звездуны на льду» с Уиллом Ферреллом. Все еще идут наши переговоры. Я надеюсь, что Илья соблаговолит, одумается, и у нас будет первая бородатая мужская пара в современном российском ледовом шоу», — рассказал Маркони.

Выступать ведущий будет в паре с литовской фигуристкой, участницей пяти Олимпийских игр Маргаритой Дробязко.

Ранее стало известно, что одна из участниц шоу телеведущая и певица Ольга Бузова во время одной из тренировок повредила связки на ноге. Девушке оказали медицинскую помощь, а также посоветовали не перенапрягаться на тренировках без лишней необходимости. Однако телеведущая не сдается и готовится к новому проекту, перевязав лодыжку специальным эластичным бинтом.

Сама певица призналась, что тренировки по фигурному катанию даются ей очень тяжело, поскольку она стояла на коньках лишь в детстве. Она также отметила, что участие в «Ледниковом периоде» являются новым этапом в ее жизни. Бузова заметила, что тренировки пошли ей на пользу — она уже уверено держится на коньках, а партнер по фигурному катанию научил ее новым сложным приемам.