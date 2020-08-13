Брутер объяснил, что даст Трампу мир между Израилем и ОАЭ

Даже возможных совместных усилий Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара может оказаться недостаточно для решения «палестинской проблемы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Израиль и ОАЭ при его участии сумели договориться о «полной нормализации отношений», и это должно положить начало мирному решению палестино-израильского конфликта.

«Что ж, у Иерусалима и Абу-Даби замириться, возможно, и получиться, — предположил Брутер. — Но вот у Израиля и арабского мира в целом — навряд ли, особенно если первый будет настаивать на аннексии западного берега (реки Иордан. — Прим ФАН). Вопрос ведь в чем, — кстати, я это обсуждал со своим израильским коллегой и 20, и 30 лет назад — подпадание этой области под юрисдикцию Иерусалима возможно только в том случае, если всем его жителям будет предоставлена автономия и широкие права для арабов в рамках Израиля».

Во всех остальных случаях, продолжил политолог, идея одновременно оккупировать западный берег и создать на остальных территориях Палестины некое псевдогосударство окажется абсолютно абсурдной, поскольку получившееся в итоге государственное образование будет нежизнеспособно.

«И пока Израиль балансирует между этими решениями, никакого позитивного результата не будет, — убежден эксперт. — А если Иерусалим либо отложит аннексию желаемой территории, либо согласится на нее, но уже в совершенно других параметрах, вполне можно искать какое-то решение. Но найдено оно будет, конечно, не в диалоге с одними лишь Эмиратами, а со всем арабским миром».

Собеседник ФАН заметил, что желание помириться с еврейским государством у ОАЭ присутствовало и без фирменного обаяния Трампа. Это вполне соответствует позиции шейхов на Ближнем Востоке.

«Все-таки дифференциация очень большая, — признал Брутер. — И вероятность того, что монархии залива заинтересованы в том, чтобы Израиль существовал, а палестинская проблема не стала доминировать, достаточно велика. Им не нужно иметь под боком палестинское государство, выступающее как фактор сплочения их противников. Они хотят, чтобы проблема ушла как можно дальше».

Политолог еще раз напомнил, что нормализация отношений между Иерусалимом и Абу-Даби не означает установление мира между Израилем и арабским миром в целом.