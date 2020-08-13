Депутат Гладких объяснил, почему протесты в Хабаровске скоро сойдут на нет

Санкт-Петербург, 13 августа. Акции протестов в Хабаровском крае не перерастут в большой конфликт, потому что подавляющее число жителей региона понимает, что за популистскими действиями бывшего губернатора Сергея Фургала скрываются серьезные махинации, считает депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких.

«Когда говорят о том, что при Фургале было эффективное управление, я как депутат Госдумы от Хабаровского края вправе давать оценки тому управлению, которое было при прошлом губернаторе. Во многом это были популистские шаги на благо отдельных групп граждан в каких-то вопросах», — заявил он в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Гладких добавил, что пытался выяснить у своих земляков, что хорошего сделал прошлый губернатор.

«Горячее питание в школах появилось», — отвечают. Замечательно, только горячее питание у нас в школах до 4-го класса с 2020 года по всей стране. А за кадром что? А там было желание взять огромный кредит в банке. Или бюджет на СМИ увеличился в 10 раз с 30 млн рублей до 300 млн рублей при Фургале. Понятно, что это все несопоставимо. Не очень хорошо пахнет вся эта популистская направленность», — добавил парламентарий.

По мнению депутата, протесты в Хабаровском крае скоро сойдут на нет.

«Те, кто пошли на улицы по зову сердца, позже разберутся, что не такое хорошее было правление экс-губернатора Фургала. И обвинения в его адрес тоже не беспочвенные. Те же, кто, как говорится, «заряженные» — а там тоже такие есть, они подогревают публику — походят еще и сделают вывод, что у нас есть закон и такое воздействие на следствие может быть истолковано и в правовом поле. Потому что, подогревая население и таким образом оказывая давление на следствие — может возникнуть вопрос — не нарушает ли человек закон?», — отметил Борис Гладких.

Напомним, Сергей Фургал был задержан в начале июля. Экс-губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийств и покушении на убийство. Согласно данным следствия, он причастен к тяжким преступлениям против бизнесменов, совершенным в 2004–2005 годы на Дальнем Востоке.