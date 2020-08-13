ВОЗ объяснила, передается ли COVID-19 через еду

Женева, 13 августа. Свидетельств передачи коронавирусной инфекции через продукты питания нет, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Нет свидетельств того, что продуктовая цепочка участвует в передаче вируса», – цитирует его слова РИА Новости.

Мария Ван Керкхове – глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ заметила, что вирус может оставаться на упаковке товаров. Подобный случай произошел при импорте пачек с куриными крыльями из Бразилии в Китай.

«Насколько мы понимаем, Китай провел тестирование упаковок. Было протестировано несколько сотен штук, из которых только 10 показали позитивный результат. Действительно, вирус может оставаться на поверхностях какое-то время. Но если вирус находится в еде, то он может быть уничтожен, как и другие вирусы, при готовке», – добавила Мария Ван Керкхове.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавирусной инфекции, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи обеспечит защиту минимум на два года. Такие данные озвучил директор научного центра Александр Гинцбург. О создании первого в мире препарата профилактики во вторник 11 августа заявил Владимир Путин. Во время клинических испытаний у добровольцев выработались антитела к вирусу. Врачи не наблюдали серьезных осложнений у людей, принимавших участия в испытании вакцины.

По состоянию на 13 августа в России выявлено 5057 новых случаев заражения COVID-19. 6098 человек выздоровели, 124 умело.

