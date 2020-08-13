Коллеги вспомнили яркие моменты жизни телеведущего Бориса Ноткина

Москва, 13 августа. Российский телевизионный ведущий Борис Ноткин мог бы отметить сегодня свое 78-летие, если бы не трагические события трехлетней давности. Вспоминаем самые яркие моменты нелегкой и головокружительной жизни журналиста.

«СтарХит» пишет, что Ноткин с раннего детства изучал зарубежные языки. Это и стало заделом его будущего — он работал переводчиком, а позже пришел на телевидение. Журналистская карьера Ноткина началась с должности телевизионного ведущего программы «Добрый вечер, Москва». Однако вскоре его привлекли и к созданию таких популярных проектов, как «Лицом к городу» и «Приглашает Борис Ноткин».

Телеведущий напрямую разговаривал с гостями на самые злободневные темы, но всегда был заметен интеллигентностью и деликатностью по отношению к собеседникам. Гостями Ноткина были известные политические деятели, звезды и представители искусства.

Карьера телеведущего складывалась успешно, а вот в личной жизни удача ему не сопутствовала. Он носил звание обладателя титула «самого сексуального голоса телевидения» и пользовался небывалой популярностью у представительниц прекрасного пола. Однако журналист женился лишь в 48 лет на Ирине. Ноткин сразу нашел в ней тот идеал, к которому стремился всю свою жизнь.

Перед 70-летним юбилеем телеведущего настигли проблемы со здоровьем, а еще через несколько лет журналисту поставили страшный диагноз — опухоль мозга в четвертой стадии.

Ноткин не смог смириться с заболеванием и вскоре прекратил лечение. Его нашла мертвым супруга — журналист ушел из жизни добровольно, не в силах переживать то, как болезнь высасывает из него силы. Никто не мог осознать, как такой уверенный жизнелюб и оптимист мог покончить с собой.

Рядом с телом телеведущего была обнаружена записка. В ней он описал мучения, которые испытывает, и попросил не осуждать его выбор.