Виджей Арчи извинился за ссору с сотрудником ресторана в Москве

Москва, 13 августа. Виджей Артур Цветков, известный как Арчи, в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что инцидент, случившийся с ним в одном из ресторанов Москвы, полностью исчерпан.

Ранее стало известно о том, что Цветков затеял выяснение отношений с одним из работников столичного заведения. Драку удалось завершить только с помощью прибывших на место событий сотрудников правоохранительных органов.

«Недавно был конфликт с моим участием. Для мирного урегулирования спора сегодня в полдень мы встретились с парнем по имени Манап, который работал в кафе», — рассказал Арчи.

По словам виджея и он, и его оппонент извинились друг перед другом. Помимо этого, Цветков принес свои извинения всем гражданам Киргизии.

«Хочу подчеркнуть, что я не имел намерения разжечь межнациональный конфликт. Потому что ссора возникла исключительно между мной и Манапом, которую, слава Богу, мы уладили, пожав друг другу руки! Всем мир!» — заключил он.

Ранее киргизская телеведущая Ассоль Молдокматова пояснила, что конфликт начался из-за того, что Арчи отказался надеть маску в ресторане.