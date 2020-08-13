Эксперт назвал бессмысленными штрафы за багажник на крыше автомобиля

Москва, 13 августа. Координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов высказал свое мнение по поводу выписки штрафов за багажники на крыше автомобилей. По его мнению, данная мера наказания совершенно бессмысленна.

Он рассказал «360», что ездить на автомобилях с подобным оборудованием можно, но за это часто штрафуют.

«Технический регламент Таможенного союза предполагает, что любое изменение конструкции транспортного средства, включая установку непредусмотренных производителем каких-то багажников, фаркопов — вообще любого навесного оборудования, должно проходить специальную процедуру регистрации в госавтоинспекции и, соответственно, проверку безопасности таких устройств», — отметил Шкуматов.

Шкуматов напомнил, что сотрудники ДПС выписывают штрафы за багажники на крыше уже много лет, и с годами это не меняется. Эксперт утверждает, что автовладелец с приспособлением на крыше рискует заплатить штраф в 500 рублей. Либо сотрудник ДПС имеет право оставить водителю предписание, чтобы тот устранил оборудование в течение 10 дней и предоставил машину на осмотр.

«Но инспектор не делает это по одной простой причине. Все понимают, что снять багажник и предоставить машину на осмотр — это отвинтить четыре болта. Поэтому процедура сама бессмысленна», — делает вывод Шкуматов.

Также эксперт подчеркнул, что ездить с таким багажником по-прежнему можно, несмотря на странные требования регламента Таможенного союза, уже вступившие в действие. Но сотрудник ДПС может попросить автолюбителя задокументировать изменения, внесенные в конструкцию машины. А такая процедура уже не стоит вождения с багажником — она обойдется в 10 тысяч рублей, что превышает стоимость самого приспособления, считает Шкуматов.

В заключение он отмечает, что претензии к багажникам — в целом нечастое явление на дорогах.