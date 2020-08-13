Эксперты рассказали, как не переплачивать за коммунальные услуги в России

Тема ЖКХ во всех регионах России является одной из самых главных проблем. Речь идет как о стоимости, так и о качестве предоставляемых услуг. Люди не всегда понимают, как расходуются их деньги.

Как сменить недобросовестную управляющую компанию? Почему государственные ЖКС наименее эффективны? От каких выплат по счетам можно себя освободить? На эти и многие другие вопросы ответили специалисты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

Следить за счетчиками

Отвечая на вопрос, как сэкономить на ЖКХ, член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина отметила, что необходимо снимать показания со счетчиков. 45% людей экономят на этом, уверена она.

«Если вода холоднее 30 градусов, то можно платить уже как за холодную. Нужно за этим следить. В законодательстве все прописано», — пояснила Калинина.

Она обратила внимание, что в 2013 году 81% организаций требовали к себе серьезного внимания со стороны внутренних органов. Сейчас же люди стали в четыре раза чаще сами управлять своими домами, получать лицензии.

«Для людей важно, сколько денег они платят, куда они идут. Нужно предоставить людям возможность контролировать свои деньги. Нужно с управляющей компании ежемесячно требовать финансовый отчет — это право жильцов», — добавила Калинина.

Она обратила внимание, что сегодня в целом квитанции довольно прозрачные. Обычно все честно.

«Если есть вопросы, можно обратиться в инспекцию, и все пересчитают», — считает Калинина.

Жалобы на рост

По словам исполнительного директора НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светланы Разворотневой, платежная квитанция состоит их трех частей: коммунальные, жилищные услуги и плата за капитальный ремонт.

«Традиционно у нас на первом месте [жалоб] — рост оплаты, но в этом году чаще жалуются на качество предоставления услуг. <…> Коммунальные ресурсы регулирует правительство. Кабмин пытается притормозить рост тарифов», — пояснила участница онлайн-встречи.

Она заметила, что основные переплаты происходят не из-за стоимости тарифов, а в связи с объемом потребления услуг. В РФ тарифы ниже, чем в Германии и Франции, но платим мы больше за ремонт и прочие расходы.

«Необходимо снижение тех объемов, которые нам не нужны. На 15-20% переплачиваем. Можно поставить датчики движения, которые позволят экономить свет в комнатах, где нет никого. <…> А еще лучше поставить простейшую регулирующую аппаратуру. Такая система будет регулировать тепло в зависимости от погоды. До 30% может быть экономия. Если принять все эти меры, можно до 50% сократить расходы», — пояснила Разворотнева.

«Можно сэкономить»

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев, говоря о капремонте, заметил, что последние три года ремонтируется по 170 миллионов квадратных метров жилплощади.

По его мнению, собственники должны научиться экономить тепло и газ, внедрять умные технологии.