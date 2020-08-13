Житель Иркутской области спас тонувшего в водохранилище мальчика

Иркутск, 13 августа. Житель города Шелехов в Иркутской области спас девятилетнего мальчика, который чуть не утонул на местном водохранилище.

Сергей Васильев отдыхал вместе с семьей на окраине города. Он заметил, что на берегу появились трое школьников. Мальчики пришли с самодельным плотом и попытались спустить его на воду.

По словам супруги Васильева, они наблюдали, как мальчики отплыли на плоту на 5-7 метров от берега. Один из подростков упал в воду и начал барахтаться.

Мужчина бросился на помощь утопающему. Он достал мальчика из воды и вынес на берег.

Ранее сообщалось, что житель Воронежа спас подростка, который едва не утонул в городском водохранилище.