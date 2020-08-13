Киркоров неоднозначно прокомментировал слухи о разводе Пугачевой и Галкина

Москва, 13 августа. Король российской поп-эстрады Филип Киркоров впервые дал комментарий на тему возможного развода певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина. Своим высказыванием Киркоров не внес никакой ясности в главную интригу лета, а лишь добавил ситуации туманности.

В беседе с «Собеседником» он высказал свою точку зрения прямо.

«Просто неприлично комментировать то, что происходит в этой семье. Я не имею никакого права и основания. Пусть комментирует ближний круг: люди, с которыми они общаются. Я могу лишь со стороны наблюдать в Instagram, как выглядят их прекрасные дети, сама Алла. Она находится в прекрасной форме. И я очень за нее радуюсь», — сообщил Киркоров.

Кроме того, он подчеркнул, что обсуждать семейную жизнь своей бывшей супруги и ее нового избранника не доставляет ему ни малейшего удовольствия.

«Я уже все сказал по поводу этой семьи. С моей стороны зачем это комментировать? Есть, кому это сделать! Вы их спросите. А я уже все сказал», — отрезал артист.

Также Киркоров признался, что они с Примадонной давно отдалились, она даже не подписана на него в социальных сетях. Певец относится к этому философски и не видит ничего удивительного в течении времени.

«Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь, — заявил бывший муж Пугачевой. — Мы не дружим домами. Как вы себе представляете? Это было бы странно! Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает: если придёт беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить».

Ранее снимок Примадонны, размещенный в Instagram, вызвал широкий резонанс мнений в Сети. На фотографии певица позирует в красном пальто вместе с одним из двойняшек, сыном Гарри. Подписчики разделились на два лагеря — одни радовались, что у любимой артистки глаза светятся от счастья; вторые же пристыдили Пугачеву за слишком вызывающий наряд и излишнюю худобу.