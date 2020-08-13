Митя Фомин опубликовал совместное фото с бомжами в Крыму

Севастополь, 13 августа. Солист группы Hi-Fi Митя Фомин во время отдыха в Крыму завел дружбу с бродягами. Совместными фото с бездомными артист поделился в своем Instagram.

По словам певца, троих бомжей он встретил в Севастополе. Они побеседовали, Фомин помог им деньгами на питание. Один из новых приятелей певца оказался остроумным, все время шутил, хвастался собакой. Второй больше ворчал сквозь сон.

«Интеллигентные люди, кстати, оказались! Благодарили очень», — поделился Фомин.

Артист призвал своих фолловеров, подумать о бездомных, которые «влачат свое существование у всех на глазах».

«Понятия не имею, в каком количестве они есть на планете. Знаю точно: такие бедолаги есть в каждой приличной стране», — добавил он.

Фомин признался, что ему тяжело думать, «каким образом можно потерять все и остаться на улице нищим, голодным и брошенным».

Отметим, что Фомин старается активно помогать не только бездомным. В июне он стал участником Всероссийской донорской недели. Помимо него в акции приняли участие певица и телеведущая Анна Семенович, боксер Александр Поветкин, актер Станислав Дужников и многие другие.