В Госдуме объяснили, против кого надо ввести санкции из-за Белоруссии

Москва, 13 августа. Санкции из-за протестов в Белоруссии логично ввести против самой Польши, которая координирует массовые беспорядки, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии.

Комментируя предложение депутата ЕС, Панина констатировала «растущую неадекватность польского политического класса». Депутат напомнила антироссийские заявления Александра Лукашенко перед выборами и задержание 33 граждан РФ.

«Проявление уже не психологических комплексов, а психиатрических патологий», — добавила Панина.

По словам депутата, польские националисты всегда считали белорусские земли частью Речи Посполитой, для них уже не существуют представлений о приличиях. Варшаве абсолютно безразлична судьба белорусского народа, уверена Панина.

«С учетом того, что именно из Варшавы координируются действия организаторов массовых беспорядков, для урегулирования ситуации в Белоруссии было бы логично ввести санкции против самой Польши», — подытожила она.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно предварительным подсчетам, Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,08%. После завершения голосования в стране начались массовые беспорядки. В центре Минска произошли столкновения белорусского ОМОНа с протестующими.

Ранее сообщалось, что в среду белорусские силовики задержали 700 человек. За предыдущие ночи в ходе протестов в Белоруссии были задержаны 6 тысяч человек, в том числе 3 тысячи ― в ночь на 10 августа, 2 тысячи человек ― в ночь на 11 августа, в ночь на 12 августа задержали тысячу человек.