Собчак назвала ошибку Лукашенко на президентском посту

Москва, 13 августа. Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram объяснила, в чем ошибся лидер Белоруссии Александр Лукашенко, пытаясь успокоить население республики после президентских выборов. По ее словам, ему не стоило пытаться остановить протестные настроения «садистскими методами».

В четверг в личном аккаунте журналистка опубликовала пост, в котором поделилась рассуждениями о ситуации в Белоруссии. Свой текст она сопроводила снимком, на котором одна безоружная девушка стоит перед десятком обмундированных стражей порядка, готовых в любой момент пресечь сопротивление.

«Есть приказы, которые может отдать цепляющийся за власть человек, но выполнять их преступно. Даже если садистскими методами и всеми этими избиениями удастся остановить протест, все уже всегда будут знать, и сам Лукашенко в том числе, — его власть держится только на страхе, а не на выборе людей», — написала она.

После объявления предварительных итогов президентских выборов в Минске недовольные результатами голосования вышли на улицы и начали устраивать стихийные акции протеста. Для разгона митингующих привлекались внутренние войска МВД и ОМОН, а также применялись спецсредства — водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Между правоохранителями и гражданами происходили стычки. Тысячи участников акций были задержаны. Сообщалось об одном погибшем.

В белорусской столице начали устраивать небольшие акции солидарности с задержанными. В четверг около 20 человек выстроились в цепь вдоль проспекта Независимости у кинотеатра «Октябрь». Такие же «цепи солидарности» образовались в районе станций «Каменная горка», «Малиновка» и «Петровщина».