Российский ученый предупредил о непредсказуемости геофизического оружия США

Москва, 13 августа. Американский научно-исследовательский комплекс HAARP может превратиться в мощное геофизическое и климатическое оружие. Об этом заявил заместитель главы Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Он напомнил, что комплекс HAARP создавался для изучения природы ионосферы и развития систем противовоздушной и противоракетной обороны. Комплекс способен генерировать мощное СВЧ-излучение, которое может вывести из строя боеголовку или самолет, находящиеся в зоне высокого напряжения электромагнитного поля. При этом излучения комплекс HAARP создают в ионосфере «ионные облака», в которых образуются участки с плазмой.

В ходе испытаний комплекса выяснилось, что он оказывает влияние на геофизику Земли, а также на погоду над обширными территориями планеты.

«В результате колебания ионосферы, вызываемые воздействием HAARP, неизбежно приводят к нарушению процессов погодообразования. Но не только их, появляется возможность влиять и на недра планеты», — пишет Сивков в статье для «Военно-промышленного курьера».

Он также добавил, что в настоящее время ученые не могут точно сказать, на какой регион планеты повлияет HAARP в случае его применения. Однако появление методов прогнозирования, превратит HAARP в мощное геофизическое и климатическое оружие.

«Так что в перспективе возможно появление оружия, способного обрушивать на противника настоящие погодные катаклизмы и даже поражать его землетрясениями», — подчеркнул Сивков.

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