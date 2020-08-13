Ди Каприо рассказал, как чуть не умер во время путешествия в Россию

Лос-Анджелес, 13 августа. Известный американский актер Леонардо Ди Каприо неоднократно признавался в любви к России. Он рассказал о самом страшном событии в его жизни, которое произошло по пути в Россию.

Леонардо Ди Каприо обладает генетической связью с нашей страной – его бабушкой была русская эмигрантка Елена Смирнова. После переезда в Германию она вышла замуж за немца Вильгельма Инденбиркена.

Актер признается, что очень любит путешествовать по России. Он побывал в Петербурге, где принял участие в Международном форуме по проблемам сохранения тигров.

Во время перелета в Россию у пассажирского лайнера, на борту которого находился Ди Каприо, загорелся двигатель.

«Я думал, что я уже умер и нахожусь на небесах», – рассказал голливудский актер.

Ди Каприо был очень удивлен, что остальные пассажиры спокойно отнеслись к ЧП. Они не двигались с места и верили, что командир корабля справится с внештатной ситуацией. Они просто оглядывались, а Ди Каприо кричал от страха.

Ранее актер Леонардо Ди Каприо сообщил о своем желании экранизировать роман Олдоса Хаксли «Остров». Актер заявил, что произведение ляжет в основу сюжета для нового многосерийного фильма.