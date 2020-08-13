Новый образ актрисы Яковлевой привел в восторг поклонников

Москва, 13 августа. Новый имидж актрисы Елены Яковлевой привел в восторг ее поклонников. Фотография звезды сериалов опубликована в фанатском аккаунте в Instagram. Подписчики подчеркнули, что короткая стрижка невероятно идет их кумиру.

«Как вам образ? Нравится?» – подписали фото администраторы страницы.

За несколько часов пост собрал тысячи положительных отметок, а подписчики страницы не поскупились на одобрительные комментарии. По их оценкам 59-летняя Яковлева на снимке выглядит на 15 лет моложе.

«Прикольно, Вам идёт», «Вы в любом образе красавица», «Елена вы в любом образе прекрасны!», «Вы в любом возрасте хороша!», «Очень стильно», – рассыпаются в комментариях поклонники таланта актрисы.

Ранее в интервью актриса заявляла, что прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов.

«Я боюсь стареть. Это очень неприятно. Я делаю уколы, но средне. У меня не получается из-за графика. Укольчики для лица нужно делать систематически. Понимаю, что, сколько бы ты ни делал, от возраста никуда не уйти. Сначала я очень переживала, нервничала, пыталась что-то с этим сделать. У меня отрезаны нижние грыжи. Они у всех есть. После этого я делала нитки всякие, уколы бесконечные. Сейчас какую-то новую штуку заливают. Я уже понимаю, что до такой степени ты не задержишь молодость», – делилась Елена Яковлева.

Елена Яковлева – Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ, обладательница статуэток «Ника», «Тэфи», «Золотой орел». Наибольшую популярность у зрителя получила после роли Тани Зайцевой в фильме «Интердевочка», а также после исполнения главной роли в криминальном сериале «Каменская». Сейчас продолжает сниматься в кино и выступать в театре «Современник».