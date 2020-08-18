Яблочный Спас 2020: что за праздник, запрет на яблоки, рецепт шарлотки

Яблочный Спас — один из самых любимых на Руси народно-христианских праздников, отмечаемых на исходе лета, 19 августа. Яблочный Спас — это славянское название праздника Преображение Господне. Праздник также называют Вторым Спасом. Первый Первый (Медовый) Спас отмечается 14 августа. Третий (Ореховый) Спас — 29 августа.
Преображение Господне и Яблочный Спас: что за праздник
Событие, известное как Преображение Господне, описано в Евангелии. Когда Иисус молился на горе Фавор вместе с тремя апостолами, он неожиданно предстал перед учениками в сияющих белых одеждах, осененный божественным светом. Молящиеся увидели ветхозаветных пророков Моисея и Илию, которые беседовали с Иисусом, а затем сам Господь в виде облака назвал Иисуса своим сыном и Спасителем. Иисус велел ученикам сохранить эту историю втайне, открыв только после Пасхи — светлого Христова Воскресения.
Смысл Преображения — божественное триединство, неразрывная связь Ветхого и Нового Завета, а также идея неразрывности божественной и человеческой ипостаси Иисуса Христа.
Почему праздник называется Яблочный Спас
Спас — это праздник, посвященный Спасителю — Иисусу Христу. Слово «Спас» означает спасение, не только духовное, но и физическое. Свежие фрукты помогают спастись от голода в строгий Успенский пост, а богатый урожай, собранный осенью, — залог спасения от голода зимой и будущей весной.
Почему до Яблочного Спаса не ели яблоки
Запрет до праздника есть неосвященные яблоки нового урожая изначально связан не с народной, а с церковной традицией. В южных христианских монастырях с византийских времен не полагалось есть виноград нового урожая до Преображения. Гроздья винограда освящали во время праздника, и только после этого братия могла употреблять ягоды в пищу. Считается, что запрет появился в апостольские времена. Нарушивших правило монахов на время лишали винограда.
На Руси виноград вызревает только в южных областях, и обряды, связанные с Преображением, перенесли на яблоки — самый распространенный фрукт средней полосы. Яблоки нового урожая стали освящать на Второй Спас, только потом их разрешалось употреблять в пищу.
Запрет на яблоки до Второго Спаса оброс суевериями. Согласно славянским верованиям, неосвященные яблоки предназначены маленьким ангелам — умершим младенцам, в том числе тем, которых не успели окрестить. Съев такое яблоко, человек как бы отнимал угощение у одного из ангелов. Иисус мог на это рассердиться и забрать себе живых детей.
Суеверие подпитывалось высокой младенческой смертностью на Руси, и запрет был очень живуч. Считалось, что нарушение запрета (особенно строгое его соблюдение требовали от женщин) может повлечь смерть многих детей.
А вот в праздник после освящения в храме яблоки можно было есть во всех видах: и сырыми, и в различных блюдах.
Рецепт шарлотки с яблоками
Яблочный Спас — время поста, когда запрещены не только мясная, но и молочная пища, а также яйца. Но сегодня при приготовлении выпечки из яблок запреты соблюдаются не так строго, как в старину.
Предлагаем простой рецепт шарлотки с яблоками. Согласно легенде, это простое и вкусное блюдо, рецептура которого претерпела немало изменений, изобрел некий французский кондитер, влюбленный в девушку Шарлотту. Блюдо, которым кулинар покорил сердце возлюбленной, пришлось всем по душе, оно популярно и в Европе, и в России.
Ингредиенты
— один стакан сахарного песка;
— четыре куриных яйца;
— один стакан пшеничной муки;
— килограмм яблок;
— соль на кончике ножа;
— половина чайной ложки соды.
Приготовление
- Яблоки очистить от кожуры, нарезать дольками, удалив сердцевину.
- Яичные белки взбить с половиной стакана сахара.
- Желтки взбить с оставшимся сахаром.
- Соединить все вместе, аккуратно перемешать, постепенно добавить муку.
- Добавить соль и соду, снова все перемешать.
- Форму для выпекания смазать маслом и посыпать манной крупой.
- Выложить массу в форму, аккуратно притопив в тесте яблочные дольки.
- Форму поставить в духовку, разогретую до 180 градусов.
- Выпекать 30-40 минут.
- Вынуть из духовки, остудить, посыпать сахарной пудрой.