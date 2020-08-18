Яблочный Спас 2020: что за праздник, запрет на яблоки, рецепт шарлотки

Яблочный Спас — один из самых любимых на Руси народно-христианских праздников, отмечаемых на исходе лета, 19 августа. Яблочный Спас — это славянское название праздника Преображение Господне. Праздник также называют Вторым Спасом. Первый Первый (Медовый) Спас отмечается 14 августа. Третий (Ореховый) Спас — 29 августа.

Преображение Господне и Яблочный Спас: что за праздник

Событие, известное как Преображение Господне, описано в Евангелии. Когда Иисус молился на горе Фавор вместе с тремя апостолами, он неожиданно предстал перед учениками в сияющих белых одеждах, осененный божественным светом. Молящиеся увидели ветхозаветных пророков Моисея и Илию, которые беседовали с Иисусом, а затем сам Господь в виде облака назвал Иисуса своим сыном и Спасителем. Иисус велел ученикам сохранить эту историю втайне, открыв только после Пасхи — светлого Христова Воскресения.

Смысл Преображения — божественное триединство, неразрывная связь Ветхого и Нового Завета, а также идея неразрывности божественной и человеческой ипостаси Иисуса Христа.

Почему праздник называется Яблочный Спас

Спас — это праздник, посвященный Спасителю — Иисусу Христу. Слово «Спас» означает спасение, не только духовное, но и физическое. Свежие фрукты помогают спастись от голода в строгий Успенский пост, а богатый урожай, собранный осенью, — залог спасения от голода зимой и будущей весной.

Почему до Яблочного Спаса не ели яблоки

Запрет до праздника есть неосвященные яблоки нового урожая изначально связан не с народной, а с церковной традицией. В южных христианских монастырях с византийских времен не полагалось есть виноград нового урожая до Преображения. Гроздья винограда освящали во время праздника, и только после этого братия могла употреблять ягоды в пищу. Считается, что запрет появился в апостольские времена. Нарушивших правило монахов на время лишали винограда.

На Руси виноград вызревает только в южных областях, и обряды, связанные с Преображением, перенесли на яблоки — самый распространенный фрукт средней полосы. Яблоки нового урожая стали освящать на Второй Спас, только потом их разрешалось употреблять в пищу.

Запрет на яблоки до Второго Спаса оброс суевериями. Согласно славянским верованиям, неосвященные яблоки предназначены маленьким ангелам — умершим младенцам, в том числе тем, которых не успели окрестить. Съев такое яблоко, человек как бы отнимал угощение у одного из ангелов. Иисус мог на это рассердиться и забрать себе живых детей.

Суеверие подпитывалось высокой младенческой смертностью на Руси, и запрет был очень живуч. Считалось, что нарушение запрета (особенно строгое его соблюдение требовали от женщин) может повлечь смерть многих детей.

А вот в праздник после освящения в храме яблоки можно было есть во всех видах: и сырыми, и в различных блюдах.

Рецепт шарлотки с яблоками

Яблочный Спас — время поста, когда запрещены не только мясная, но и молочная пища, а также яйца. Но сегодня при приготовлении выпечки из яблок запреты соблюдаются не так строго, как в старину.

Предлагаем простой рецепт шарлотки с яблоками. Согласно легенде, это простое и вкусное блюдо, рецептура которого претерпела немало изменений, изобрел некий французский кондитер, влюбленный в девушку Шарлотту. Блюдо, которым кулинар покорил сердце возлюбленной, пришлось всем по душе, оно популярно и в Европе, и в России.

Ингредиенты

— один стакан сахарного песка; — четыре куриных яйца; — один стакан пшеничной муки; — килограмм яблок; — соль на кончике ножа; — половина чайной ложки соды.

Приготовление