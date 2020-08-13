Близкий друг умершего Куницкого заявил, что тот ничего не боялся

Москва, 13 августа. Актер Сергей Куницкий был из тех людей, который всегда открыты смелым идеям и всему новому, отметил друг ушедшего из жизни артиста Андрей Архипов.

Сегодня об утрате сообщил Московский Губернский театр. Куницкий скончался в 35 лет.

«С прискорбием сообщаем, что вчера от нас ушел наш коллега, артист Сергей Куницкий. Талантливый артист, светлый, добрый человек», — было указано в письме театра.

Коллеги Куницкого по цеху отметили внезапность его кончины. Даже семья умершего не знала о его проблемах со здоровьем. По предварительным данным, актер умер из-за оторвавшегося тромба.

Каким был Сергей Куницкий, рассказал интернет-изданию iReactor его друг и одногруппник Андрей Архипов. Оба актера окончили СПбГАТИ (мастерская С.Д.Черкасского) в 2006 году. Андрей вспомнил самые яркие и необычные случаи из студенческой жизни.

«У нас было необычное наказание за разные провинности: за опоздание, невыполненное задание мастера… Называлось оно «Творческое извинение». Придумывался этюд на ту тему, за которую извиняемся. Вот тут у нас с ним и возник творческий дуэт. Что мы только не делали, весь курс ждал наших «извинений». Мы даже намеренно стали косячить, чтобы выполнять эти задания. Серёга говорил «Давай пробовать!» даже на самые безумные идеи. Он всегда готов был рисковать, ничего не боялся!» — рассказал о друге Архипов.

Он также подчеркнул и скоропостижность ухода товарища по студенчеству.

«Про здоровье не знаю. К сожалению, общались нечасто. Он — в Москве, а я — в Питере. Очень неожиданно и печально», — подвел итог Архипов.

Ранее в США в возрасте 83 лет скончался русский писатель Игорь Ефимов, также публиковавшийся под псевдонимом Андрей Московит. Писатель работал до финального дня жизни. К посмертному выпуску в данный момент готовится его последняя книга.