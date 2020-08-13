Политолог оценил план Польши, Латвии и Литвы по ситуации в Белоруссии

Прибалтика и Польша — это не те «друзья», которых бы мог пожелать для себя белорусский народ. Сотни лет эти страны были его историческими противниками, с тех пор мало что изменилось. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что официальный Вильнюс «настойчиво ожидает ответа» от руководства Белоруссии на предложенный Польшей, Литвой и Латвией план по разрешению политического кризиса, вызванного протестами в связи с результатами президентских выборов. Они прошли 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,08 % голосов избирателей.

Напомним, план белорусских соседей включает в себя три составляющих. Первая — это отказ от применения силы к участникам протестов, вторая — освобождение уже задержанных нарушителей общественного порядка, третья — это начало общения «с представителями гражданского общества». Межевич дал свою оценку каждому из пунктов этой «стратегии деэскалации».

«Диалог вести нужно, — сказал он. — Часть задержанных, вероятно, следует отпустить, но только не тех, кто совершил уголовные и административные преступления. Их, в соответствии с законами Республики Беларусь, следует наказать».

Вместе с тем политолога сильно покоробила излишняя решимость украинцев, поляков и прибалтов в желании стать медиаторами между властями Белоруссии и ее народом. По его словам, роль Киева, Варшавы и Вильнюса в этом вопросе должна быть минимальной.

«Невозможно педофила приглашать воспитателем в детский сад, — объяснил свою позицию эксперт. — И невозможно каннибала направлять на работу директором детского санатория. Польша — это изначальный людоед в отношении белорусского народа. Что же касается Украины, то у нее другая логика: она сама утонула в дерьме и теперь хочет всех остальных утянуть в свое дерьмо. Не допустим!»

Собеседник ФАН также прокомментировал угрозу, прозвучавшую в речи президента Литвы Гитанаса Науседы во время его встречи с представителями неправительственных организаций Белоруссии. Тогда глава литовского государства заявил, что если правительство Лукашенко не откликнется на протянутую им «руку помощи», то он и его союзники «предпримут другие действия и используют иные инструменты».

«Этими инструментами они могут подавиться, — посоветовал Межевич. — Потому что существует правовой институт оказания поддержки Республики Беларусь, если та о ней попросит — Организация Договора о коллективной безопасности, в рамках которой Минск всегда может попросить помощи у Москвы. Так что, когда польский министр обороны начинает что-то лаять о принуждении к «демократии», ему следует об этом помнить. И если президент Белоруссии обратится к президенту России, то полякам придется замолчать. Возможно, навсегда».

Политолог также высмеял намерения госсекретаря США Майкла Помпео объявить новые санкции Минску и лишить его поставок американской сланцевой нефти, которую тот покупал у Вашингтона по заоблачным ценам.