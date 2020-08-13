Украинский политолог Бондаренко объяснил, почему белорусский «майдан» обречен

Киев, 13 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко грамотно оценил ситуацию с госпереворотом на Украине в 2014 году и сделал все возможное, чтобы такой «майдан» не произошел в его стране, считает политолог, директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента республики. Победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Некоторые жители страны не согласились с результатом голосования и вышли на несанкционированные акции протеста.

По мнению Бондаренко, масштабы протестов в Белоруссии сильно преувеличены и так называемый белорусский «майдан» обречен на провал. Все дело в том, что Лукашенко сделал верные выводы из госпереворота, который произошел на Украине в 2014 году.

Политолог обратил внимание, что Лукашенко в ситуации с протестными акциями действует гораздо решительнее бывшего президента Украины Виктора Януковича. Президент Белоруссии трезво оценивает все риски и держит ситуацию в стране под полным контролем.

«Чувствовалось, что Лукашенко учел опыт Януковича, опыт Украины, и соответственно он сделал все, чтобы не дать возможности организовать нечто действительно серьезное», – пояснил он в интервью изданию «Украина.ру».

Бондаренко убежден, что акции протеста в Белоруссии совсем скоро провалятся, поскольку оппозиционные силы не имеют какой-либо четкой программы, а также не понимают, как действовать дальше.

Ранее ситуацию с протестами в Белоруссии прокомментировал бывший президент Украины Петр Порошенко. По его мнению, в республике нужно провести новые выборы.