В Госдуме рассказали, когда пенсии вырастут до 20 тысяч рублей

Москва, 13 августа. Средний размер пенсии по старости будет увеличен до 20 тысяч рублей в ближайшие несколько лет путем ежегодной индексации пенсионных выплат. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

«К 2024 году пенсия по старости в размере 20 тысяч рублей будет средней по стране. У кого-то будет меньше, а у кого-то — больше. Это включено в законопроект о бюджете Пенсионного фонда России на три года», — пояснила парламентарий.

Она также добавила, что ликвидация «серой» занятости в России будет способствовать увеличению пенсий. По ее словам, в настоящее время от 15 до 20 миллионов россиян работают неофициально, поэтому налоги и страховые взносы за себя они не оплачивают. Пенсионная система России в достаточной мере обеспечивается взносами граждан, однако ликвидация неформальной занятости могла бы ускорить темпы роста пенсии.

«Если нам убрать неформальную занятость, то сейчас уже мы сможем повысить пенсионное обеспечение до 20 тысяч рублей. Но пока непонятно, как вывести такое большое количество граждан из «серой», — сказала Бессараб в комментарии ФАН.

Стоит отметить, что в ближайшие три года состоится несколько этапов индексации пенсий. Согласно новому проекту основных характеристик бюджета ПФР, в 2021 году размер пенсий составит 17 432 рубля. В 2022 году данный показатель поднимется до 18 357 рублей, в 2023 году размер пенсии с составит 19 283 рубля.