Донбасс, 13 августа. Украинские силовики сожгли боевую машину пехоты, один солдат погиб. «Азовцы» похитили человека вместе с автомобилем. СБУ раскрыла канал сбыта ворованной американской помощи. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки представителями ДНР и ЛНР зафиксированы многочисленные нарушения соглашения о перемирии со стороны ВСУ. Речь идет о размещении техники в населенных пунктах у линии разграничения. Это частично подтверждается отчетами ОБСЕ.

Украинские войска нарушают один из базовых пунктов мирных договоренностей — обустраивают новые позиции, проводя инженерные и иные виды работ на передовой. Эти мероприятия фиксируются разведками республик практически вдоль всей линии соприкосновения.

Отдельно защитники республик обратили внимание на участившееся использование противником БПЛА, что запрещено не только недавно введенным соглашением о перемирии, но и самими минскими договоренностями. Украинские силовики применяют беспилотники и для ведения разведки, и для осуществления вооруженных провокаций.

Солдаты ВСУ сожгли боевую машину

Очередной инцидент произошел на позициях первого батальона 53-й механизированной бригады ВСУ. В результате несоблюдения техники безопасности экипаж сжег боевую машину пехоты. Результатом происшествия стала гибель одного военнослужащего от отравления угарным газом. Здоровью других нанесен тяжкий урон. Как оказалось, все трое пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Силовики «Азова» похитили человека

Донецкая разведка сообщает об очередном преступлении националистов «Азова» против мирных жителей Донбасса. Инцидент произошел в районе южного поселка Донецкой области Урзуф. Группа «азовцев» остановила для досмотра внедорожник. Водитель вышел из автомобиля, после чего силой был помещен в багажник другого автомобиля. Обе машины уехали в неизвестном направлении. Свидетель происходящего обратился в полицию, но правоохранители отказали в приеме заявления без указания причин.

СБУ раскрыла канал продажи американской военной помощи

Минобороны Украины решило проверить 93-ю механизированную бригаду, дислоцированную в Луганской области, на предмет сохранности военного имущества, сообщает разведка луганского управления народной милиции. По результатам первых дней проверки выявлена недостача 20 приборов ночного видения AN-PVS14, поставленных в украинскую армию в рамках военной помощи США.

Параллельно с данной проверкой сотрудниками СБУ был вскрыт канал продажи похищенного с армейских складов имущества. В схеме реализации были задействованы представители националистических группировок. В момент попытки продажи украденных приборов ночного видения два командира рот из 93-й бригады ВСУ были задержаны. Предприимчивые командиры хотели заработать денег перед убытием бригады на ротацию в пункт постоянной дислокации.