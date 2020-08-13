Названы самые распространенные виды мошенничества с платежами по ЖКХ  

Санкт-Петербург, 13 августа. Многие россияне не хотят разбираться с квитанциями по ЖКХ и просто оплачивают счета, даже не отдавая отчета, что стали жертвами бытового мошенничества. О самых распространенных видах обмана по ЖКХ рассказала член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.

«Если в платежной квитанции по коммунальным услугам управляющая компания списывает 12 кубических метров горячей воды на уборку дома, то ваш подъезд, скорее всего, не мыли уже лет пять. Невозможно потратить на мытье подъездов воды больше, чем тратит семья в течение месяца. Очевидно, это мошенничество», — пояснила она, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Сейчас, по ее словам, квитанции стали прозрачными, но люди не всегда обращают внимание на цифры, автоматически оплачивая всю сумму ЖКХ платежей сразу.

«Другое мошенничество, когда вам выставляют суммы, которые вы не утверждали за общем собрании жильцов. Либо за охрану увеличено, мытье какое-нибудь или за содержание общего домового имущества — это незаконное выставление платежей», - заверила член Центрального штаба ОНФ.

В таких случаях, по ее словам, нужно обращаться с жалобой в Госжилинспекцию, либо в комитет по экономике муниципального образования, либо в прокуратуру. Там могут разобраться в ситуации и сделать перерасчет.

Калинина также обратила внимание, что грешат мошенничеством не только управляющие компании, но и «сырьевики» — поставщики тепла, газа и электроэнергии. Для контроля за ними она рекомендовала ставить датчики контроля давления газа и напряжения в сетях, и чаще мерить температуру горячей воды.

Так, если вода холоднее 30 градусов – то можно платить уже как за холодную. Но за этим нужно следить.

«В законодательстве все прописано, как нам следует поступать в таких случаях: достаточно взять подписи соседей и отправить заявление в надзорные ведомства», — считает Калинина.

Эксперт подчеркнула, что в этой сфере главное — контроль самих потребителей, которые платят свои деньги за различные коммунальные услуги юридическим лицам, которые занимаются бизнесом.