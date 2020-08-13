Сын Сафронова сравнил себя со львом из московского зоопарка

Москва, 13 августа. Известный пианист, сын художника Никаса Сафронова Лука рассказал о своем желании поправиться до 250 килограммов.

Лука Затравкин признался, что это была шутка. Он пояснил, что его часто спрашивают, собирается ли он похудеть. В ответ на это пианист сказал, что хочет достичь веса «половозрелого льва».

«Поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров», — заявил наследник Сафронова, его слова передает «Пятый канал».

Затравкин часто иронизирует над своей внешностью и пытается рассмешить людей. Он добавил, что, как любой нормальный человек, не стремится набрать вес.

Но даже сейчас при весе в 224 килограмма «годится для московского зоопарка». Затравкин пошутил, что готов взвеситься вместе со львом и «сесть с ним в клетку», чтобы повеселить людей.

Напомним, что Лука Сафронов стал героем светских хроник после конфуза в самолете. Парень застрял в туалете лайнера и не смог выбраться без посторонней помощи.